Talasgücü Belediyespor penaltılarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda 1922 Konyaspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada Talasgücü Belediyespor rakibini penaltı atışlarında 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı

Hakemler: Osman Köksaldı, Tufan Selvi, Ahmet Türkeş

1922 Konyaspor: Mert Can Salık, Emirhan Kaya, Osman Tokat, H. Aybars Tüfekci, (Emre Pehlivan), İ. Yakup İnal, Mücahit Kaya, Ali Özdemir, Yunus Tek, A. Samet Kaya, (M. Tuğrul Başkan), Mevlana Erdoğdu,(Arda Mert), Emin Temel, (Yaşar Kavas)

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Enes Eliaçık, (Ahmet Şahbaz), Ercan Çiftci, Oğuzhan Turan, Mert Sarı), Murat Karadeniz, Arda Belen,(M.İbrahim Şahinkaya), Ramazan Taş,(Akın Arıcan), Murat Demirezen, Emir Özsoy,(Erkan Kapar), Taylan Özgün,Muharrem Sahar

Goller: Hüseyin Aybars (Dk. 37) 1922 Konyaspor), Oğuzhan Turan (Dk. 10) (Talasgücü Belediyespor)

Gol olan penaltılar: Ali Özdemir, M. Tuğrul Başkan, Emre Pehlivan (1922 Konyaspor), Mert Sarı, M. İbrahim Şahinkaya, Taylan Özgün, Muharrem Sahar (Talasgücü Belediyespor)

Kaçan penaltılar: Yaşar Kavas, Yunus Tekin, MücahitKaya (1922 Konyaspor), Akın Arıcan, Ahmet Şahbaz (Talasgücü Belediyespor)