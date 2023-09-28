Malatya Arguvanspor, Elazığspor'u 2-1 yeni!

TFF 3. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Malatya Arguvanspor'la karşılaştı. Arguvan İlçe Stadı'nda oynanan ve Ankara Bölgesi'nden C klasman hakemi Egemen Artun'un düdük çaldığı maça etkili başlayan bordo-beyazlı ekip, henüz 5. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından Çağrı şık bir vuruşla fileleri havalandırarak durumu 1-0 yaptı. Tecrübeli oyuncu golden sonra deprem felaketinde ağır hasar alan Hatay'ı tişörtündeki mesajla andı. İlk yarı savunmada hata yapmayan Elazığspor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Arguvanspor, etkili ataklar geliştirirken, aradığı golü 70'de buldu. Elazığspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından sert vuran Veysel fileleri havalandırdı ve skora denge getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erince uzatmalara gidildi.

Pozisyon açısından kısır geçen maçın uzatma bölümünde 117. dakikada sahneye çıkan stoper Denis, yaklaşık 30 metreden sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Kalan kısa sürede Elazığspor beraberlik için çabalasa da çabalar sonuç vermedi ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Malatya Arguvan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur'a yükseldi. Elazığspor, bu sonuçla 1. turda Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.