Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur: Kırklarelispor: 1 - Çorluspor 1947: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı devam ediyor. Bugünkü 2. tur mücadelesinde Kırklarelispor, Çorluspor 1947'i konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü, 21. dakikada Özgür Can Özcan'dan geldi.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Atakan Gündüz, Taşkın Kartal (Hüseyin Eray Karataş dk. 62), Muharrem Doğan, Muammer Denizhan Taşkın (Berke Can Özsoy dk. 90+3), Özgür Can Özcan (Ömer Faruk Ermeç dk. 62), Şevki Çınar (Hüseyin Altuğ Taş dk. 62), Okan Derici (Sırat Yeşilördek dk. 78), Kemal Bayrak, Hasan Yurtseven
Çorluspor 1947: Emre Şanal, Enver Ayyıldız, Doğukan Çınar, Hüseyin Ayan, Tamer Öztürk (Sertaç Kayatekin dk. 46), Umut Uysal (Kerim Deler dk. 67), Gökhan Çamur (Samed Özturan dk. 87), Serdal Öz, Burak Toker, Miraç Aslan (Abdülsamet Çoban dk. 46 (Koray Ege Sağım dk. 67)), Necati Önal
Yedekler: Selçuk Özüsade, Muhammet Burak Balcı, Muhammet Enes Artarslan, Osman Gümüş
Gol: Özgür Can Özcan (dk. 21) (Kırklarelispor)
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