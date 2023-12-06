Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Kasımpaşa'nın genç yeteneği Erdem Çetinkaya, imkansızı başardı.
Genç oyuncu büyük fırsattan yararlanamadı ve mutlak golü kaçırdı.
İşte o pozisyon:
😅"Erdem jest yapmak istedi ama Erdem'in yaptığına bakın, ah Erdem vah Erdem..."— Sabah Spor (@sabahspor) December 6, 2023
❌Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Erdem Çetinkaya, Kırşehir FK karşılaşmasında net bir pozisyondan yararlanamadı.pic.twitter.com/sbni52wY6y
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