Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Kasımpaşa'nın genç yeteneği Erdem Çetinkaya, imkansızı başardı.

Genç oyuncu büyük fırsattan yararlanamadı ve mutlak golü kaçırdı.

İşte o pozisyon:

😅"Erdem jest yapmak istedi ama Erdem'in yaptığına bakın, ah Erdem vah Erdem..."



❌Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Erdem Çetinkaya, Kırşehir FK karşılaşmasında net bir pozisyondan yararlanamadı.pic.twitter.com/sbni52wY6y