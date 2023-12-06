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Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın 83. dakikasında Kasımpaşalı oyuncu imkansızı başardı. İşte o anlar...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 15:50 Güncelleme: 06 Aralık 2023, Çarşamba 16:05

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Kasımpaşa'nın genç yeteneği Erdem Çetinkaya, imkansızı başardı.

Genç oyuncu büyük fırsattan yararlanamadı ve mutlak golü kaçırdı.

İşte o pozisyon:

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