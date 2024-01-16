Türkiye Kupası’nda 5. tur başlıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. eleme turu heyecanı, bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Akşam 21.00'deki Beşiktaş- Eyüpspor maçının dışında oynanacak olan ve A Spor'dan tamamı naklen yayınlanacak mücadeleler şöyle:

Karagümrük- Kırklarelispor 15.00:

Kasımpaşa- Bandırmaspor 17.00:

Hatayspor- Sakaryaspor 19.00: MKE

AnkaragücüÇaykur Rizespor