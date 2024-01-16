Türkiye Kupası’nda 5. tur başlıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. eleme turu heyecanı, bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Akşam 21.00'deki Beşiktaş- Eyüpspor maçının dışında oynanacak olan ve A Spor'dan tamamı naklen yayınlanacak mücadeleler şöyle:
Karagümrük- Kırklarelispor 15.00:
Kasımpaşa- Bandırmaspor 17.00:
Hatayspor- Sakaryaspor 19.00: MKE
AnkaragücüÇaykur Rizespor
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