Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor! Yeni transfer ilk kez sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ZTK 5. Tur karşılaşmasında rakibini mağlup eden takım adını son 16 turuna yazdıracak.

İSMAİL KARTAL'DAN SÜRPRİZ 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Dimitri, Harun, Burhan, Fernandes

YENİ TRANSFER KRUNIC İLK KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de yeni transfer Rade Krunic ilk kez sahaya çıkarken, sakatlığını atlatan Lincoln Henrique ise bu sezon ilk defa forma giyecek.