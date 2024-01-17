GOL | Fenerbahçe 2-0 Adanaspor
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Adanaspor karşısında 39. dakikada Michy Batshuayi'nin kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.
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GOL | Fenerbahçe 3-0 Adanaspor 17.01.2024 | 22:23
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GOL | Fenerbahçe 2-0 Adanaspor 17.01.2024 | 22:23
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