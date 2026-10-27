MAÇ ÖZETİ İZLE | Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK

27 Ekim 2026 17:55

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Etimesgut SK ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gülen taraf 4-0'lık skorla Gaziantep FK oldu ve adını üst tura yazdırmayı başardı. İşte maçın özeti...