Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında devleşti | Video

16 Ekim 2026 11:06

UEFA Avrupa Ligi’nin 2’nci haftasında deplasmanda Alman ekibi TSG 1899 Hoffenheim ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Nefes kesen maçta Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Murillo ve Oh (2) kaydederken, Beşiktaş bu sonuçla gruptaki puanını 6’ya çıkardı.