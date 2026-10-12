Galatasaray'a Fernandes savaşında 3 dev rakip! | Video
12 Ekim 2026 11:40
Galatasaray, bu yaz bitiremediği Portekizli yıldıza ocak ayında kavuşabilir. En ciddi rakibi Atletico Madrid. Milan ve Juventus da oyuncunun peşinde.
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