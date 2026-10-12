Trabzonspor, Andre Onana için masada! | Video

12 Ekim 2026 11:44

İngiliz basınında yer alan habere göre Trabzonspor, André Onana'nın bonservisi için Manchester United ile resmi temas kurdu. Bordo-Mavililer, Kamerunlu kalecinin bonservisini 4 milyon Euro gibi bir rakama almayı hedefliyor.