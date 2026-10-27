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MAÇ ÖZETİ İZLE | Boluspor 1-3 Karşıyaka

MAÇ ÖZETİ İZLE | Boluspor 1-3 Karşıyaka

27 Ekim 2026 19:07

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. İşte maçın özeti...

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