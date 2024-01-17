Video Spor GOL | Fenerbahçe 4-0 Adanaspor
GOL | Fenerbahçe 4-0 Adanaspor

GOL | Fenerbahçe 4-0 Adanaspor

17.01.2024 | 22:41

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Adanaspor karşısında Michy Batshuayi'nin 68. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı.

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