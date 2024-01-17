Ziraat Türkiye Kupası’nda dünkü diğer sonuçlar

iraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda farkını hissettiren İstanbul ekibinde Serdar Dursun, 54. dakikada ilk şutunda kaleci Mızhat'tan dönen topu kendisi tekrar tamamlayarak takımı öne geçirdi. 84'te bir kez daha sahne alan Serdar, Güven Yalçın'ın pasında savunmanın da hatasını değerlendirerek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.MUSTAFA NACARrendyol 1. Lig temsilcilerinden Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede 40. dakikada hızlı gelişen atakta Foor'un pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Metehan Mimaroğlu, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.TURGUT DOĞANüper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 5. tur mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor karşısında farka koştu. İsveçli kanat oyuncusu Carlos Strandberg'in 4 golle coştuğu karşılaşmayı 5-1 kazanan Volkan Demirel'in takımı son 16'ya yükseldi. 4, 24, 32 ve 90. dakikalarda Strandberg'in dışında 41. dakikadaSakaryaspor'un tek golü ise 19. dakikada Dimitrov'dan geldi. Ligde son 8 maçını kazanamayan Hatayspor, kupadaki galibiyetle moral buldu.iraat Türkiye Kupası'nda iki Süper Lig ekibinin kozlarını paylaştığı maçtaİlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin ikinci devresi büyük bir düelloya sahne oldu. 57'de Ali Kaan Güneren, Başkent ekibini öne geçirdi.ve skoru eşitledi. Kalan bölümde sarı-lacivertliler iki penaltı kazandı.atışlarını gole çevirip Ankaragücü'nü son 16 turuna taşıdı.