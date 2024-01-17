Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor, Alanyaspor'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Alanyaspor sahasında Samsunspor'u ağırladı. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta Samsunspor uzatmalarda Alanyaspor'u 3-1'lik skorla yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! 16'ncı dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisinden verdiği pasla sağ arka direkte topla buluşan Eren Altıntaş topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
23'üncü dakikada Samsunspor'da ceza sahasının sağ çaprazından Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yunus Bahadır'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topa yükselen Eren Altıntaş'ın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
GOL! 74'üncü dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Osman Çelik orta sahadan gönderdiği pasla savunma arkasına sarkan Muhammed Gümüşkaya'yı topla buluşturdu. Gümüşkaya'nın kaleci Yavuz Aygün'ü önde yakalayarak aşırttığı top fileleri havalandırdı: 1-1.
Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.
GOL! 91'inci dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berhan Deniz'in pasında savunma arkasına sarkan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
İlk uzatma devresi 2-1 Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
115'inci dakika sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Novais'in şutunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
GOL! 120+1'inci dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Muhammet Özbaskıcı'nın, rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak vurduğu top ağlarla buluştu: 1-3.
Samsunspor maçı 3-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
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