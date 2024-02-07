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Türkiye Kupası Haberler Kanarya A Spor’da

Kanarya A Spor’da

F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile çeyrek final için kozlarını paylaşacak. A Spor’daki mücadele 20.45’te başlıyor

Giriş: 07 Şubat 2024, Çarşamba 07:00
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda F.Bahçe, bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Süper Lig'de zirveyi kaptırmayan Kanarya, finali hedeflediği Türkiye Kupası'nda da hata yapmak istemiyor. Rakibi devirecek planı hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, ileride formayı Batshuayi'ye verecek.

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