Kanarya A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda F.Bahçe, bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Süper Lig'de zirveyi kaptırmayan Kanarya, finali hedeflediği Türkiye Kupası'nda da hata yapmak istemiyor. Rakibi devirecek planı hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, ileride formayı Batshuayi'ye verecek.