Dev maç Şansalan’ın

Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan. Ali Şansalan, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda üçüncü kez görev alacak. İki karşılaşmada bordomavililerin 1 galibiyeti var. Diğer mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 36 yaşındaki deneyimli hakem bu sezon kupada Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0, Trabzonspor'un da Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettiği maçları yönetti.