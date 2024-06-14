Dev heyecan yeni formatıyla yine Turkuvaz’da

Türkiye Kupası ve Süper Kupa önümüzdeki sezon da Turkuvaz Medya grubu kanalları tarafından yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF'ye sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan SwissSistem'e göre yapılacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak.Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin artırılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına lükseltildi. Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 sezonunda önceki yıla göre çok daha fazla kazanç elde edecekler.2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla yapılacak. Yeni sisteme göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.