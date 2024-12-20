Grup aşaması için kura günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.Müsabakalar Süper Lig takımlarının da katılımıyla 4 grup şeklinde oynanacak. 24 kulüp, 3 torbaya yayılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak.AntalyasporBolusporİstanbulsporBodrum FKSivassporKocaelisporKaragümrükErzurumAnkaragücüGaziantep FKEyüpsporKonyasporÇaykur RizesporAlanyaİskenderunKırklarelisporÇorum FKKasımpaşaGöztepe