Grup aşaması için kura günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Müsabakalar Süper Lig takımlarının da katılımıyla 4 grup şeklinde oynanacak. 24 kulüp, 3 torbaya yayılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Her takım toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk iki ekip çeyrek finale adını yazdıracak.
İŞTE TUR ATLAYANLAR
Antalyaspor
Boluspor
İstanbulspor
Bodrum FK
Sivasspor
Kocaelispor
Karagümrük
Erzurum
Ankaragücü
Gaziantep FK
Eyüpspor
Konyaspor
Çaykur Rizespor
Alanya
İskenderun
Kırklarelispor
Çorum FK
Kasımpaşa
Göztepe