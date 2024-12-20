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Kupada çılgın maçlar

Süper Lig’den Hatayspor ve Adana Demir, rakiplerine yenilerek havlu attı. 10 gollü maçta ise zafer Çorum’un oldu

Giriş: 20 Aralık 2024, Cuma 06:59
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dün oynanan maçlar nefesleri keserken sürpriz sonuçlara imza atıldı. Süper Lig ekibi Hatayspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi İskenderunspor'a 1-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Ev sahibi ekibin golünü 43'te Görkem Sağlam kaydetti. İskenderunspor, bu sonuçla üst tura yükseldi. Gündüz seansındaki diğer maçta da Süper Lig temsilcisi Adana Demir, TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'a 2-0 boyun eğdi ve kupadan elendi. Akşam oynanan 10 gollü düelloda ise müthiş anlar yaşandı. Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK, ikinci ligden gelen rakibi 24Erzincanspor'u deplasmanda 6-4 yenerek gruplara kalmayı başardı. Konuk takım peş peşe bulduğu gollerle 59. dakikada skoru 4-0 yaptı. Pes etmeyen 24Erzincan, 8 dakikada 3 gol atarak farkı bire indirdi: 3-4. Ancak geri dönüşe izin vermeyen Çorum, mücadeleyi 6-4 kazandı. Diğer sonuçlar: G.Birliği-Kasımpaşa: 0-1, Bucaspor-Göztepe: 0-4.

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