Final turları heyecanı 6 Mart’ta!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması son bulurken artık gözler de kura çekiminde. 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimine tur atlayan 8 takımın temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Gruplarını lider tamamlayan 4 takım seri başı olduğu için ikincilerle eşleşecek. Ayrıca aynı gruptan çıkan takımlar birbirine rakip olmayacak. Seri başılar ev sahibi avantajına sahip... Kurada yarı final eşleşmeleri de belli olurken, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak bu turların ardından finalistler belli olacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR



BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR

FENERBAHÇE

KONYASPOR



SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR



BODRUM FK

İSKENDERUNSPOR

GÖZTEPE

GALATASARAY