Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Final turları heyecanı 6 Mart’ta!

Final turları heyecanı 6 Mart’ta!

Giriş: 28 Şubat 2025, Cuma 06:59 Güncelleme: 28 Şubat 2025, Cuma 08:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması son bulurken artık gözler de kura çekiminde. 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimine tur atlayan 8 takımın temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Gruplarını lider tamamlayan 4 takım seri başı olduğu için ikincilerle eşleşecek. Ayrıca aynı gruptan çıkan takımlar birbirine rakip olmayacak. Seri başılar ev sahibi avantajına sahip... Kurada yarı final eşleşmeleri de belli olurken, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak bu turların ardından finalistler belli olacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR
FENERBAHÇE
KONYASPOR


SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

BODRUM FK
İSKENDERUNSPOR
GÖZTEPE
GALATASARAY

EN SON HABERLER

Son dakika haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray'ın yeni transferi için olay sözler: "Futbolu unutmuş..."
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde derbi heyecanı! İşte kurada seri başı olan takımlar...
Son dakika haberi | Galatasaray ve Konyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Göztepe patladı
Beraber elendiler!