Büyük final Eskişehir’de

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinin stadı belli oldu. 22 Nisan Salı günü 20.30'daki Konya-G.Saray ve 24 Nisan Perşembe günü 20.30'da Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak yarı finalde turu geçecek takımlar, 14 Mayıs 2025'te 20.45'te başlayacak finalde karşılaşacak. Maça 32 bin 500 kişi kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu ev sahipliği yapacak. Heyecan atv ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Eskişehir en son 2016-17 sezonundaki Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. O sezon finalde Başakşehir'le karşılaşan Konyaspor, rakibini penaltılarla eleyip kupanın sahibi olmuştu.