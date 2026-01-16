Kartal’dan zirveye pençe

TOURE REKORA KOŞUYOR

Beşiktaş'ta 5. golünü ağlara yollayan El Bilal Toure, yaptığı 4 asistle birlikte siyah-beyazlılarda skora 9. kez katkıda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Almeria'daki kariyer rekorunu (7 gol, 2 asist) şimdiden egale etti.

HER YERDE TAMMY ABRAHAM!

Transferde adı Aston Villa ile anılan Tammy Abraham, Beşiktaş'ta gollerine devam ediyor. Siyahbeyazlı takımın yeni yıldaki ilk golünü Keçiörengücü'ne karşı atan İngiliz santrfor, toplamda ağları 13. kez sarstı. 28 yaşındaki forvet, bu sezon Avrupa Ligi elemeleri, Konferans Ligi elemeleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 4 farklı kulvarda da gol atmayı başardı.

1377 GÜN SONRA

Orkun'un yedek soyunması, Ndidi'nin de Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Rıdvan Yılmaz sahaya kaptan olarak çıktı. Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan yıldız futbolcu, Abraham'a asist yaparak, 1377 gün sonra skora katkı sağladı.

FAİR-PLAY ÖRNEĞİ

21. dakikada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Beşiktaş lehine korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz, hakemin yanına giderek topun kendisinden çıktığını belirtti. Taşkınsoy, Rıdvan'a teşekkür etti.

YÖNETİME TEPKİ NECİP'E DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, takviyelerin gecikmesi nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Tribünler, "Serdal Adalı transferler nerede?" diye tezahürat yaptı. Siyah-beyazlılar, kadro dışı bırakılan ve futbolu bırakma kararı alan eski kaptanlarına ise "Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal" tezahüratı ile destek verdi.