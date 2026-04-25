İşte Türkiye Kupası’nda yarı final takvimi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen heyecan dalgasının ardından Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği-Trabzonspor maçlarının tarihi ve saati belli oldu. TFF'nin açıklamasında, ''UEFA Avrupa Ligi Finali'ne 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle stadyumun 10 Mayıs itibarıyla UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak yarı final, daha önce ilan edildiği üzere 5 Mayıs 2026 Salı gününe planlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

5 Mayıs Salı: 20.30 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş) 13 Mayıs Çarşamba: 20.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)