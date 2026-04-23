Penaltı canavarı Andre Onana! Trabzonspor’u Türkiye Kupası’nda sırtladı

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Kritik maçın heyecanı A Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yaşandı. Trabzonspor'un Samsunspor'u seri penaltı atışlarında elediği maça Andre Onana damga vurdu. Andre Onana, Samsunspor karşılaşmasında çok sayıda pozisyonda rakiplerine gol izni vermedi. ONUACHU ATTI, ONANA TUTTU Karşılaşmada ilk penaltıyı atan Onuachu rakip fileleri havalandırdı. Trabzonspor'da Onana, Satka'nın penaltısında gol izni vermedi. Trabzonspor'da ikinci penaltıda Umut Nayir, Okan Kocuk'u geçemedi. Samsunspor'da Mouandilmadji'nin vuruşunda Onana topu çelme başarısı gösterdi. Trabzonspor'da Bouchari'nin vuruşunda Okan Kocuk yine sahneye çıktı. Samsunspor'da topun başına geçen Yunus Emre Çift'in vuruşunda Andre Onana rakibine gol izni vermedi. NWAKAEME ATTI Trabzonspor'un dördüncü penaltısında Nwakaeme'nin vuruşunda top ağlara gitti. Samsunspor'un ilk penaltı golünü Tomasson kaydetti. Trabzonspor'un beşinci penaltısında Muçi ağları havalandırdı ve bordo-mavilileri yarı finale taşıdı. Trabzonsporlu oyuncular, penaltı atışları sonrasında Onana'nın yanına koştu ve 3 penaltı kurtaran kaleciyi tebrik etti. TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM Trabzonspor, Andre Onana'nın damga vurduğu seri penaltı atışları sonrası tecrübeli eldiveni paylaştı. Bordo-mavililer, 'Günün kahramanı' notunu düştü.