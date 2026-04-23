Türkiye Kupası’nda Beşiktaş zorlanmadı! Yarı final biletini aldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çavuş üstlendi.
Mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 3-0 galip geldi ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Beşiktaş'ın gollerini 17'nci dakikada El Bilal Toure, 83'üncü dakikada Hyeon-gyu Oh ve 85'inci dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
Beşiktaş bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Konyaspor ile rakip oldu.
Beşiktaş - Alanyaspor: 3-0
Goller: 17' El Bilal Toure, 83' Hyeon-gyu Oh, 85' Orkun Kökçü
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El Bilal Toure, Oh.
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Lima, Ruan, Janvier, Maestro, İbrahim Kaya, Güven Yalçın, Ui-jo.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
79. dakikada Mounie'nin pasıyla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un ayak ucuyla yaptığı vuruşta top, savunmaya çarptı ve az farkla yandan kornere gitti.
80. dakikada son anda Lima araya girdi. Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından kale önünde çevirdiği topa, savunmada Lima son anda kaydı ve meşin yuvarlağın Oh ile buluşmasını engelledi.
83. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, ofsaytın ardından oyunu başlatmak isterken Olaitan yayın içinde araya girdi. Oyuncu, topun kontrolünün ardından pasını boş pozisyondaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
85. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya uçarak kafa vuruşunu yapan Orkun kökçü, topu filelerle buluşturdu: 3-0.
SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Samsunspor mücadelesinden 11'inden 3 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.
Yalçın; savunmada Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'ya şans verirken, orta sahada da Cengiz Ünder ile Asllani kulübeye geçti. Ndidi ile Cerny ise kendilerine 11'de yer bulan futbolcular oldu.
NDIDI GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımdan uzak kalan Wilfred Ndidi, Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Ndidi, bu süreçte ligde Antalyaspor ile Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.
STATTA 23 NİSAN COŞKUSU
Alanyaspor maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'ndaki tüm koltuklara Türk bayrakları koyuldu. Seremoni öncesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Doğu Alt tribünde dev Türk bayrağı açıldı.
Taraftar ellerindeki bayrakları sallayarak görsel bir şölen oluşturdu.
OKUL SALDIRILARI UNUTULMADI
Beşiktaş taraftarı, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları unutmadı. Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerini tek tek söylerken, 'Çocuklar ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yaptı.
