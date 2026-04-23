Türkiye Kupası’nda Beşiktaş zorlanmadı! Yarı final biletini aldı

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Samsunspor mücadelesinden 11'inden 3 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.

Yalçın; savunmada Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'ya şans verirken, orta sahada da Cengiz Ünder ile Asllani kulübeye geçti. Ndidi ile Cerny ise kendilerine 11'de yer bulan futbolcular oldu.

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El Bilal Toure, Oh.