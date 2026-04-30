Türkiye Kupası Haberler Kupanın dev finali Antalya'da

Giriş: 30 Nisan 2026, Perşembe 06:59
TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda final programı açıklandı. 5 Mayıs Salı günü Beşiktaş- Konyaspor ve 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Gençlerbirliği- Trabzonspor yarı finalinde kazanan takımlar, 22 Mayıs Cuma dev finalde karşılaşacak. Futbol Federasyonu'nun daha önce 24 Mayıs olarak açıkladığı tarih, 2 gün geriye çekildi. 20.45'te başlayacak müsabakaya, 33 bin kapasiteli Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapacak. Büyük heyecan, ATV ve A Spor ekranlarında olacak. Daha önce Antalya'da 2 kez final oynanırken en son 2015- 16 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

