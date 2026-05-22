Bir kupadan fazlası!

64. Ziraat Türkiye Kupası'nın finali bu akşam Corendon Airlines Park'ta oynanacak. 18. kez son ikide boy gösteren Trabzonspor, 10. kupasını kazanmak için sahada olacak. Konyaspor ise ikinci finalinde, ikinci kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kazanan taraf, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılacak. Trabzonspor, kaybederse ligi üçüncü tamamlandığı için Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak ve ekstradan maçlar oynamak zorunda kalacak. Konyaspor yenilirse Avrupa'ya gidemeyecek. Karşılaşmanın sonucu iki takım kadar Beşiktaş ve Başakşehir'i de ilgilendiriyor. Trabzonspor'un kupayı alması durumunda lig dördüncüsü Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda boy gösterecek, Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turuna gidecek. Konyaspor kazanırsa Beşiktaş'a, Konferans Ligi 2. ön eleme turu yolu gözükecek. Başakşehir için Avrupa yolu kapanacak.