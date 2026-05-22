Şehrimiz için kazanacağız

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, böyle bir final oynayacakları için çok mutlu olduğunu söyledi. Buraya kadar gelmişken kazanmak istediklerini aktaran Palut, "Hem takımımın mücadelesi için bunu istiyorum hem şehrimizin, camiamızın buna duyduğu isteği, özlemi hissediyorum ve bunun için istiyorum" dedi. Hazırlıklarını tamamladıklarını da kaydeden 49 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de çalıştık. Hiçbir maç ne sadece savunma ne de sadece hücumla kazanılmaz, bunun bilincindeyiz. Her şeyden önce iyi mücadele etmemiz ve 90 dakika konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz. Burada büyük bir rekabetle oynamaya çalışacağız. Çok adil, kazananın da kaybedenin de aklında bir şey bırakmayacak bir yönetimle umarım maçı bitiririz. Oyuncularım sonuna kadar mücadele etsinler, eforlarını sonuna kadar harcasınlar. Kırılma anları çok önemli."



SÖZ VERDİK!

Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, "Sezon başında kamp sürecinde takım arkadaşlarımızla Avrupa için birbirimize söz vermiştik. Kendimize verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Kendi adıma 2 kişilik oynayıp kupayı almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

HEM COŞKULU HEM GÜÇLÜYÜZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, final maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Üst üste ikinci kez final oynayacağını hatırlatan Tekke, "Oyuncularım, ben ve ekibim, tüm camia kupayı çok fazla istiyoruz. Takım olarak en güçlü, coşkulu, istekli halimizle sahada olacağız. Sakatlıksız, kazasız, belasız, herkesin futbol konuştuğu, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız inşallah. Trabzonspor olarak biz camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur" dedi. Finalin yerinin çok önemli olmadığını da aktaran tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Benim için yerden ziyade sahanın iyi olması önemli. Trabzonspor'da üçüncülük başarı değildir. Ortada bir kupa var, bu kupayı alamadığınızda da başarılı değilsinizdir. Karşımızda da iyi bir teknik adam, özellikle son maçta bizi yenmiş bir Konyaspor var. Dolayısıyla kolay bir maç yok. Ne olursa olsun, çalıştığım bu ekibimi unutmayacağım. Eksiğiyle artısıyla hafızamda kesinlikle yer edinecek bir grup."



HAZIR GELDİK

Trabzonspor'un kaptanı Savic, "Bizi zor bir maç bekliyor. Ama buraya çok hazır geldik. Taraftarımız için kupayı kazanmayı istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde böyle finaller oynayabileceğimin bilincindeydim" dedi.



HALİL UMUT MELER İKİNCİ KEZ!

HAKEM Halil Umut Meler, kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası finalini yönetecek. Meler, daha önce 2021-22 kupa finalinde görev yapmış. Sivas, Kayseri'yi uzatmalarda 3-2 yenmişti. 39 yaşındaki Meler, ayrıca F.Bahçe'nin G.Saray'ı 2-0 (2025-26), Beşiktaş'ın Antalya'yı 5-3 (penaltılarla) (2021-22) ve G.Saray'ın Akhisar'ı 1-0 devirdiği (2019-20) Süper Kupa maçlarında da düdük çalmıştı.