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Türkiye’nin kupasında ilk kura ilk heyecan

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 07:14
Amatöründen profesyoneline Türkiye'nin tüm futbol takımlarını kucaklayan Türkiye'nin Kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı bugün 1. eleme turu kura çekimi ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat14.00'te başlayacak. Kura çekimine bu sezon profesyoneltakımı olmayanillerden 20 ProfesyonelliğeGeçiş Ligi (PGL) takımıve TFF 3. Lig'de mücadeleedecek 20 ekip katılacak. Tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek. Kupanın heyecanı her zaman olduğu gibi Türkiye'nin spor ekranı ASpor'dan canlı olarak futbolseverlerlebuluşacak.

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