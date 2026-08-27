Ve yabancı kararı resmen açıklandı

Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünü resmen değiştirdi. Önceki gün yapılan toplantıda karara bağlanan yeni statüyü TFF ilan etti. TFF'den yapılan açıklamada, TrendyolSüper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamındaA takım listesine yazamadıkları AMilli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğunasahipfutbolcu ve/veya yabancıuyruklufutbolcularıda TürkiyeKupası müsabakalarındaoynatabileceğiniduyurdu. Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek. Açıklamada, "TrendyolSüper Lig kulüpleritarafından müsabakaisim listesine 14'ten fazlayabancı uyruklu futbolcuyazılamaz" bilgisi de verildi.