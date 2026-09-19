Kupa şöleni A Spor’da sürecek

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kupadaki futbol şöleninde birinci turu geçen 20 takım ile bu turdan itibaren dahil olan 42 ekiple birlikte toplam 62 takım yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 6-7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak. Galibiyet alan takımlar bir üst tura yükselecek. Tüm Türkiye'yi kucaklayan heyecan dolu müsabakalar futbolun en güvenilir adresi A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.



İŞTE EŞLEŞMELER:

Pazarspor-Efor Çay Erbaa

Silivrispor-Kartal Bulvar

K.Çekmece Sinop-Beykoz İshaklı

Kırklarelispor-Bayburtspor

Tokat Belediye-Etimesgut Bld.

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi

Bursa Yıldırım-Amasyaspor

Orduspor 1967-KDZ. Ereğli 1980

Zonguldak-Düzce Cam Düzcespor

Gölcükspor-Yozgat Bld Bozok

Kars 36 Spor-Fatsa Belediye

Karabük İY-Beykoz Anadolu

Karacabey Belediye-Galata Spor

Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar

Gazi Emir Spor-Fethiyespor

Eskişehirspor-1922 Akşehir

Gemlik Sümerbey-Uşakspor

Denizli İdmanyurdu-Serik Spor

Söke 1970-Ayvalıkgücü Belediye

Bigaspor-Balıkesirspor

Eskişehir Anadolu-Kepezspor

Somaspor-Alanya 1221 Futbol

Hatayspor-Karaköprü Belediyesi

Erciyes 38 Futbol-Kahta 02

Niğde Belediye-Ağrı 1970

Mazıdağı Fosfat-Kırşehir Futbol

Adanaspor AŞ-Adana A.Gücü

Osmaniyespor-Yeni Mersin İY.

Hakkari Zap SK-Adana Demir

Malatya Yeşilyurt-Gelecek Siirt 56

Bitlis 1916-Silifke Spor Kulübü