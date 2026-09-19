Kupa şöleni A Spor’da sürecek

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kupadaki futbol şöleninde birinci turu geçen 20 takım ile bu turdan itibaren dahil olan 42 ekiple birlikte toplam 62 takım yer aldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 6-7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak. Galibiyet alan takımlar bir üst tura yükselecek. Tüm Türkiye'yi kucaklayan heyecan dolu müsabakalar futbolun en güvenilir adresi A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Pazarspor-Efor Çay Erbaa
Silivrispor-Kartal Bulvar
K.Çekmece Sinop-Beykoz İshaklı
Kırklarelispor-Bayburtspor
Tokat Belediye-Etimesgut Bld.
Sakaryaspor-Arıt Kayadibi
Bursa Yıldırım-Amasyaspor
Orduspor 1967-KDZ. Ereğli 1980
Zonguldak-Düzce Cam Düzcespor
Gölcükspor-Yozgat Bld Bozok
Kars 36 Spor-Fatsa Belediye
Karabük İY-Beykoz Anadolu
Karacabey Belediye-Galata Spor
Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar
Gazi Emir Spor-Fethiyespor
Eskişehirspor-1922 Akşehir
Gemlik Sümerbey-Uşakspor
Denizli İdmanyurdu-Serik Spor
Söke 1970-Ayvalıkgücü Belediye
Bigaspor-Balıkesirspor
Eskişehir Anadolu-Kepezspor
Somaspor-Alanya 1221 Futbol
Hatayspor-Karaköprü Belediyesi
Erciyes 38 Futbol-Kahta 02
Niğde Belediye-Ağrı 1970
Mazıdağı Fosfat-Kırşehir Futbol
Adanaspor AŞ-Adana A.Gücü
Osmaniyespor-Yeni Mersin İY.
Hakkari Zap SK-Adana Demir
Malatya Yeşilyurt-Gelecek Siirt 56
Bitlis 1916-Silifke Spor Kulübü