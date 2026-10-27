Kupada süper heyecan!

Türkiye'nin her yerine futbolun keyfini ve coşkusunu götüren Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı başlıyor. Süper Lig ekiplerinin de mücadele edeceği dev şölen bugün 12 karşılaşmayla start alıyor. A Spor'dan naklen ve şifresiz ekranlara gelecek olan heyecan dalgası yarın ve perşembe günü de sürecek. Kupada üçüncü tur toplam 72 takımın katılımıyla oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar adlarını dördüncü eleme turuna yazdıracak. Turkuvaz Medya Grubu her zamanki gibi maçları ve kupanın her ayrıntısını futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek.

İŞTE GÜNÜN MAÇLARI:

13.00 Ağrı 1970-İstanbulspor, 13.30 İnegöl Kafkas-K.Maraş İstiklal, 13.30 Pazar-Aliağa Futbol, 15.00 Adaletgücü- Ankaragücü, 15.00 Elazığspor-Erciyes 38, 15.00 Orduspor 1967-Vanspor, 15.00 Sarıyer- Ayvalıkgücü, 19.00 Y.Mersin İY-Muşspor.