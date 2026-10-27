Maç Sonuçları

Sonuçlar

Kupada süper heyecan!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu bugün 12 karşılaşma ile başlıyor. 4 maç gün boyu A Spor'dan ekrana gelecek

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 07:02

Türkiye'nin her yerine futbolun keyfini ve coşkusunu götüren Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı başlıyor. Süper Lig ekiplerinin de mücadele edeceği dev şölen bugün 12 karşılaşmayla start alıyor. A Spor'dan naklen ve şifresiz ekranlara gelecek olan heyecan dalgası yarın ve perşembe günü de sürecek. Kupada üçüncü tur toplam 72 takımın katılımıyla oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar adlarını dördüncü eleme turuna yazdıracak. Turkuvaz Medya Grubu her zamanki gibi maçları ve kupanın her ayrıntısını futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek.

İŞTE GÜNÜN MAÇLARI:
13.00 Ağrı 1970-İstanbulspor, 13.30 İnegöl Kafkas-K.Maraş İstiklal, 13.30 Pazar-Aliağa Futbol, 15.00 Adaletgücü- Ankaragücü, 15.00 Elazığspor-Erciyes 38, 15.00 Orduspor 1967-Vanspor, 15.00 Sarıyer- Ayvalıkgücü, 19.00 Y.Mersin İY-Muşspor.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak
Kupada 3. tura geri sayım
Kupayı ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum!
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı! İşte 3. tur eşleşmeleri