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"Ne sorarlarsa sorsunlar, 'bilmiyorum' diyeceksiniz"

'da / soruşturması kapsamında haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski emniyet mensubu 40 sanığın yargılanması sürüyor. Yaşadıklarını anlatan tanık E.Y,  "Sanık Murat S. ile nezarette gözaltı sürecinde tanıştık. Bana 'Yeniden görevimize döneceğiz, bu devran dönecek. Ne sorarlarsa bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde cevap verin' dedi'' şeklinde konuştu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 20:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 20:41
Ne sorarlarsa sorsunlar, 'bilmiyorum' diyeceksiniz

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

FETÖ VE CHP ortak yalan

Mahkeme heyeti tarafından tanıklığına başvurulan E.Y. ifadesinde, daha önce terörle mücadele şube müdürlüğünde çalıştığını ve sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

HEP "VERİN" DİYORLARDI

Bu yapıyla ilk olarak polis okulunda tanıştığını belirten E.Y, şöyle devam etti:

"Polis okulunda eğitim sürecinde çarşı iznine gittiğimizde kahvaltıya götürülüyorduk. Orada bir öğretmenle tanıştırıldık. Tayinim ilk olarak 'a çıktı. Trabzon'da beni cemaatten birisi karşıladı. Ev tutmamıza yardımcı oldular. Bize 'Dünyanın çeşitli yerlerinde çocuklar okutuyoruz, gönlünüzden kopanı verin.' dediler. Sonra bir süre Muş'ta çalıştım. Ardından Adana'ya geldim. Beni burada bu yapıya mensup S.T. isminde bir arkadaş karşıladı. Muş'ta benimle ilgilenen şahıs beni ona söylemiş. Seyrek de olsa ayda bir sefer sohbet toplantısına gidiyordum.

FETÖ'nün çilingiri her şeyi bir bir anlattı!

Sohbette o günün konusuyla ilgili ders anlatıyordu. 'in kitapları okunuyordu. 17-25 Aralık sonrası sohbetler azalmaya başladı. İlk aşamada ben yüklemedim. Sonraları sohbete gitmiyordum. Daha sonra sohbete gitmeyince sohbet veren şahıs 'Arkadaşlar hükümet bizi sıkı takip ediyor, telefonunuza bir program yükleyeceksiniz, o programdan gelen duaları, yazıları okuyun.' dedi. Bir sohbet ortamında telefonlar alınarak ByLock yüklendi."

FETÖ’nün finans ağı deşifre oldu

Tanık E.Y. bu programdan dua ve sohbet toplantılarının nerede yapılacağıyla ilgili bilgilerin geldiğini aktararak, ''Bize bir şifre verildi. Tango tarzı bir programdı. Huzurdaki tutuklu sanık Murat S. ile nezarette gözaltı sürecinde tanıştık. Bana 'Yeniden görevimize döneceğiz, bu devran dönecek. Ne sorarlarsa bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde cevap verin.' dedi." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık Samet K'nin Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazıyla birlikte gönderilen ByLock kullanıcı listesinden adının çıkarılmış olması nazara alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle tahliyesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de, sanık Samet K'yi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle tahliye ederek, duruşmayı 1 Şubat 2018'e erteledi.

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