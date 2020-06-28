TYT YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 TYT YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM ile sorgulama!

Yüz binlerce üniversite adayının heyecanlı bekleyişi bu hafta sonu gerçekleştirilen YKS ile sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün yapıldı. TYT sınavı için sabahın erken saatlerinde yola koyulan öğrenciler sınav başında başarı için ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti. Bugün ise 2. ve 3. oturum olan AYT ile YDT gerçekleştiriliyor. Üç oturum sonrasında derin bir nefes alacak olan öğrencilerin gözleri, ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen YKS soruları ve cevap anahtarlarına çevrilecek. 2020 TYT ve AYT soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından kısmi olarak resmi web sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bu başlık altında, ÖSYM'den gelecek olan 2020 YKS, TYT sınav soruları ve cevapları ile ilgili ayrıntılara anında aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın gerçekleştirilecek oturumlar ile tamamlanacak. İki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar YKS soruları için araştırmalara başlayacak.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sınav soruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 27-28 Haziran'da gerçekleşecek olan üç oturumun ardından sınav sorularının yayınlanması bekleniyor.
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YKS OTURUMLARI
TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sonuçları, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.
ÖSYM'DEN ADAYLAR İÇİN UYARI
2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM BAŞKANINDAN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.