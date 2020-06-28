TYT YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 TYT YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM ile sorgulama!

Yüz binlerce üniversite adayının heyecanlı bekleyişi bu hafta sonu gerçekleştirilen YKS ile sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün yapıldı. TYT sınavı için sabahın erken saatlerinde yola koyulan öğrenciler sınav başında başarı için ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti. Bugün ise 2. ve 3. oturum olan AYT ile YDT gerçekleştiriliyor. Üç oturum sonrasında derin bir nefes alacak olan öğrencilerin gözleri, ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen YKS soruları ve cevap anahtarlarına çevrilecek. 2020 TYT ve AYT soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından kısmi olarak resmi web sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bu başlık altında, ÖSYM'den gelecek olan 2020 YKS, TYT sınav soruları ve cevapları ile ilgili ayrıntılara anında aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2020 YKS TYT VE AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ÖSYM İLE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın gerçekleştirilecek oturumlar ile tamamlanacak. İki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar YKS soruları için araştırmalara başlayacak.