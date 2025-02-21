Aile hekimleri 7 gün 24 saat hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Aile hekimliği birimlerinin 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunumuna etkin şekilde dahil olması sağlandı. Bu birimlerde görev yapan aile hekimleri, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi hizmetlerine dahil edilmeyecek. Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılacak. Böylece yeni açılan birimler sisteme dahil edilerek hem hizmete erişim rahatlayacak hem de hizmet kalitesi artacak. Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Bu çerçevede isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.

1 AYDA DEĞİŞECEK

Yıkım kararı, kentsel dönüşüm, imar düzenlemesi gibi zorunlu nedenlere bağlı olarak boşaltılması gereken durumlarda aile sağlığı merkezi, öncelikle varsa müdürlükçe gösterilen kamuya ait bir mekana, yoksa müdürlükçe uygun süre verilmesi kaydıyla aile hekimlerince temin edilen uygun mekana taşınabilecek. Aile sağlığı merkezi için yeni bina inşa edilmesi veya kamu binası oluşturulması durumunda müdürlükçe yapılan planlama çerçevesinde, yeni hizmet yerine taşınması zorunlu olacak. Aile sağlığı merkezlerinin iç ve dış standartları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek kurumsal kimlik kılavuzlarına uygun olmak zorunda olacak. Aile hekimliği uzmanları artık aile sağlığı merkezinde boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek, boşalan birimlere öncelikli olarak yerleşebilecek.