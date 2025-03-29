Haberler Yaşam Haberleri AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, vatandaşla bir araya geldi
Giriş Tarihi: 29.3.2025 21:10 Son Güncelleme: 29.3.2025 21:11

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, vatandaşla bir araya geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Zeytinburnu’nda Ramazan Bayramı öncesi bayramlaşmak için vatandaşla buluştu. Ayaydın halkla iç içe bayramlaşırken, “Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bayramlaşmak için bir araya geldi. Ayaydın, vatandaşla bayramlaşırken çocuklara şeker ikram etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmayarak Cumhurbaşkanının selamlarını iletti.

FİLİSTİNİ UNUTMADI

Son oruçların tutulduğunu ve halkla iç içe bayramlaşmaya geldiğini ifade eden Ayaydın, "Son oruçlarımızı da tuttuk,11 ayın sultanı ramazanı bitiriyoruz. Bugün de Zeytinburnu'na geldik. Burada halkımızla, milletimizle iç içe olarak bayramlaşmaya geldik. Yarın Ramazan Bayramı, bu vesileyle başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, vatandaşla bir araya geldi
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