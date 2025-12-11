Altınok’tan CHP yönetimine ağır eleştiriler: Bütün hizmetlerimiz bir bir kapatıldı!

AK Parti döneminde Keçiören'e kazandırılan ve Türkiye'nin eğitim amaçlı ilk ve tek akvaryumu olan Deniz Dünyası tesisinin CHP yönetimi tarafından bakımsız bırakılarak kapatılması, içerideki binlerce balığın ve iki Nil timsahının ölmesi büyük tepki topladı. Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaşanan skandala sert sözlerle tepki gösterdi ve CHP'li yönetimi hizmet üretmemekle, şehri geri götürmekle suçladı.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN HİZMETLER YAPTIK; BUGÜN HEPSİ KAPALI, HEPSİ YOK EDİLDİ"

Altınok, AK Parti döneminde Keçiören'e kazandırılan projeleri anlatarak, bunların birçoğunun bugün çalışmaz hale getirildiğini söyledi:

"Keçiören'de gerçekten çok eser yaptık, çok hizmet yaptık. O meşhur akvaryumu biz yaptık. Dünyada bir belediyenin kendi imkânlarıyla yaptığı böyle bir akvaryum hizmeti yoktu. Dünyada örneği olmayan bir belediyecilik hizmetiydi bu. Ama bugün bakıyorum; kule kapalı, kale kapalı, teleferik kapalı. Akvaryum kapalı… Ve sadece kapatmakla kalmadılar; akvaryumdaki balıkların tamamı öldü, timsahlar da ölmüş. En son iki Nil timsahını bile öldürdüler. Yani milyonlarca balık öldü. Bu nasıl bir yönetim anlayışı?"

Altınok, Deniz Dünyası'nın Türkiye genelinde bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatarak CHP yönetimini eleştirdi:



"Bizim zamanımızda orada su ürünleri mezunu, işini bilen profesyonel arkadaşlarımız çalışıyordu. Ve biz Deniz Dünyası'na giriş ücreti bile almıyorduk. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geliyordu, turlar geliyordu, çocuklar geliyordu. Böyle bir yere nasıl bakamazsın? Yem mi alamamışlar, suyu mu temizleyememişler? İçindeki iki timsah öldü, binlerce balık öldü. Onların masrafı öyle büyük bir şey değil. Ama bunlar bakamadı, beceremediler."

"KEÇİÖREN'İN GÜLLERİ SOLDU, ŞELALELER AKMIYOR; ŞEHRİ KARANLIĞA GÖMDÜLER"

Altınok, park ve bahçelerdeki bozulmayı da şöyle anlattı:

"Atatürk Botanik Bahçesi'nde üç kilometrelik gül bahçesi yaptık. O güllerin eski hali kalmış mı? Gülleri bile sulayamıyorlar. Keçiören'in gülleri soldu. O ışıl ışıl Keçiören'i karanlığa gömdüler. Yüzlerce şelalemiz vardı, Türkiye'de en çok şelalesi olan yer Keçiören'di. Bugün şelalelerin %90'ı çalışmıyor. Bizim zamanımızda parklar pırıl pırıldı, sokaklar tertemizdi. Şimdi bakıyorsunuz hizmet yok, bakım yok."

"20 MİLYONLUK IŞIK–SES GÖSTERİSİNİ SÖKÜP YERİNE KAFE YAPIYORLAR; BU RESMEN PEŞKEŞTİR"

Altınok, teleferik çevresindeki ışık ve ses gösteri alanının ihaleye çıkarılmasına da büyük tepki gösterdi:

"Belediyenin arkasında, otoparkın üzerinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir ses–ışık–müzik gösterisi vardı. İnsanlar akşamları gelir hem izler hem dinlenirdi. Bu eseri de ihaleye vermişler. O alan bugün yapılsa en az 20 milyon lira tutar. Şimdi bunu söküp yerine kafe yapacaklarmış. Bu eser mahvediliyor, yerine çirkin bir şey konuluyor. Resmen peşkeş çekiliyor."

Altınok, belediyenin önemli sosyal alanları tasfiye ettiğini belirterek:



"İçinde kütüphane olan yerleri bile satmışlar. Keçiören'in kalbi olan, trafiğin en yoğun olduğu caddedeki belediye dükkânları Keçiören'in hafızasıdır. Buraları bile satışa çıkardılar. Birkaç kez iptal edilmiş ama ısrarla yeniden yapıyorlar. Çekme mesafesini düşürüp yoğun yapılaşma getiriyorlar. Bu şehir bu yükü taşımaz. Günah yani."

"BİZ KASADA 18 MİLYON BIRAKTIK, BUNLAR BELEDİYEYİ 4–5 MİLYAR BORCA SOKTU"

Altınok, ekonomik tabloyu rakamlarla anlatarak CHP'li yönetimi ağır sözlerle suçladı:



"Görevi bıraktığımızda Keçiören Belediyesi'nin piyasaya sadece 10 milyon borcu vardı. Kasasında ise 18 milyon 600 bin lira para duruyordu. Onlar geldiler, 'çok borçlu belediye aldık' diye yalan söylediler. Bugün belediye borcu 4–5 milyara çıkmış ama ortada tek bir hizmet yok."

"3000 KİŞİ İŞE ALDILAR, 700–800 KİŞİYİ BASKIYLA İSTİFA ETTİRDİLER; MAAŞLAR BİLE ÖDENEMİYOR"

Personel politikasıyla ilgili de çok sert konuştu:



"Belediyede bizim dönemimizde çalışan 700-800 kişi baskı ile istifa ettirildi ya da emekli olmak zorunda bırakıldı. Buna rağmen 3000 kişi işe aldılar. Bu kadar fazla personel alırsan hizmet edemezsin. Şu an insanlar bizim zamanımızdaki maaşlarını bile alamıyor. 20 ay geçmiş, enflasyon ortada ama çalışanlar bizim belirlediğimiz rakamdan daha düşük maaş alıyor."

"AQUAPARK 12 LİRAYDI, 185 LİRA YAPTILAR; OTOPARK 5 LİRAYDI, 200 LİRA OLDU"

Altınok, halkın cebini etkileyen zamları da şöyle sıraladı:

"Aquapark'ta biz 10–12 lira alıyorduk. Bunlar gelir gelmez 185 liraya çıkarttılar. Kreşlere %200 zam yaptılar. Otopark bir saat 5 liraydı, şimdi 200 lira. Yarım saat duran bile 100 lira ödüyor. Böyle bir soygun olamaz."

"HALK PİŞMAN, SOKAKTA HERKES BUNU SÖYLÜYOR"

Altınok son olarak, Keçiören halkının CHP yönetiminden memnun olmadığını öne sürdü:



"Sokakları gezdiğimde görüyorum. Keçiören'de büyük bir pişmanlık var, insanlar nedamet duyuyor. Biz yıllarca bu şehre hizmet ettik, eserler bıraktık. Şimdi hepsinin kapatıldığını, bakımsızlıktan yok edildiğini görmek Keçiören'e yakışmıyor. Halk pişman."