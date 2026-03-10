Haberler Yaşam Haberleri MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kürt kardeşlerim piyon, tetikçi, satılık değildir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların bölgeyi ateşe attığını belirterek "İran'da sivil halk bombaların hedefinde. İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır." dedi. Kürtlerin paralı asker olmadığını söyleyen Bahçeli, "Kürt kardeşlerim piyon, tetikçi, satılık değildir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"KİRLİ SAVAŞIN BİLANÇOCU AĞIRLAŞIYOR"

"İstikbalimizi düşünmek zorundayız. Hayallerimizin yol haritasını çiziyoruz. İstiklal Marşı milli kahramanlığın mısralara serpilmiş güzide bir eseri, cihana ilan veren bağımsızlık beyannamesidir.

ABD-İsrail'e yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmaktadır. Aynı zamanda 11 gündür psikolojik ve dijital harbin, propaganda harbinin eşine benzerine az rastlanan örnekleri kademe kademe ilerletilmektedir.

"İRAN'DA ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ KATLİAMDIR"

Hedef alınan altyapılar, tıkanan deniz yolları, intikam yeminleri, suikastlar vs... hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır. Operasyonlar bölgemizi ateşe atmaktadır. İran'da sivil halk bombaların hedefinde... İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır.

Adı konulmamış bir din savaşı mı başlatıldı? Şii de Müslüman'dır. Sünni de Müslüman'dır.

"KÜRTLER SATILIK DEĞİLDİR"

Kürt kardeşlerim piyon, tetikçi, satılık değildir... Kürtler paralı askerlik yapmaz...

Hava sahamızda yolunu kaybetmiş İHA istemiyoruz. Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir."

Ayrıntılar geliyor...

