Başkan Erdoğan: "Zalimin hasmı mazlumun dostu olacağız"

"ÇOK ŞEREFLİ ÇOK TALİHLİ BİR MİLLETİZ"

İslam'a, Müslümanlara ve insanlığa hizmet etmiş, hayatını emr-i bi'l ma'rûf nehy-i ani'l-münker yoluna adamış ve sonunda emaneti sahibine teslim ederek fani dünyadan ukbâya göç etmiş tüm hocalarımızı, tüm büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz tilavetleriyle gönül bahçemizi yeşerten Kur'an bülbüllerini tebrik ediyorum. Aynı şekilde büyük finale katılan tüm kârilerimizi, hafızlarımızı, hocalarımızı yürekten kutluyorum. Onuncu yaşını dolduran Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın daha nice seneler devam etmesini, bu müstesna organizasyonun hanelerimizi daha nice yıllar Kur'an sesleriyle tezyin etmesini diliyorum. Bu kıymetli programı on sene boyunca ekranlara taşıyıp çok geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturan TRT ailemizi ve katkı sunan Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Değerli dostlar, hepimiz biliyoruz ki hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Biz zaman zaman unutma gafletine düşsek bile hamdolsun gerçekten çok nasipli, şerefli, çok talihli bir milletiz. Kim ne derse desin, bu iltifatı kendimiz için en büyük şeref payesi olarak görüyor, bu ümmetin, bu milletin, bu medeniyetin bir parçası olmakla daima iftihar ediyoruz. Öyle bir değerler manzumesini tevarüs ediyoruz ki bu kıymet havuzunda güzellik merkezi bir konumda yer alıyor. Zira insanın en güzel surette ahsen-i takvim üzere yaratıldığı Kitabullah'ta zikrediliyor.