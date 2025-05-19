Bilal Erdoğan’dan A Haber’de önemli açıklamalar

İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılacağı 7. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, A Haber canlı yayınında 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festival ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Bilal Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"DÜNYA BARIŞINA DA KATKI SAĞLAYACAK BİR ŞEY"
"Dikkat çeken bir festival olacağını düşünerek buna başladık. Burada biz hem aslında ilk başladığımızda Anadolu'nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken uluslararası oyunlara da ilgi başladı. Biz bunu 2015'te Kırgızistan'da kurduk. Biz bunu büyütmeye devam ettik. Geleneksel sporlar dediğimiz zaman sadece Anadolu ve Türk dünyasından bahsetmiyoruz. Hedefimiz 50-60 ülkeye önümüzdeki 3-5 yıl içinde ulaşmak. Dünya Göçebe Oyunlarına çok sayıda katılım oluyor.
Meksika'nın bin yıllık sporunu yaşatmak için de biz uğraşıyoruz, ciritin unutulmasını istemiyorsak bunları yapmak zorundayız. Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey.
"NESİLLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ..."
Kendi kimliğimizi, bizi biz yapan ne varsa, gelenek göreneklerimizi yeni nesillere aktarmamız ülkemiz için kıymetli değerli. İstanbul Havalimanında çok geniş bir alanda atlı okçuluğumuz, menzil okçuluğumuz bunların hepsi olacak. Sadece geçmişin peşinde değiliz, nesillerimizin geleceği için de önemli."