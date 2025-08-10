Bir canın bedeli 4 yıl hapis mi?

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, açık bıraktığı kamyon kapağı ile 15 yaşındaki Nisa Durgut'un ölümüne neden olan Yaşar Ayyıldız'la ilgili karar verildi.Genç kızın ölümü üzerine tutuklanan Ayyıldız hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İddianamede yer alan bilirkişi raporunda Yaşar Ayyıldız'ın kusurlu olduğu, motosikletin ise herhangi bir kusurunun olmadığı belirtildi.Savcılık iddianamesinde, mesleği şoförlük olan birinin kamyonetin arka kapağı açık vaziyette seyir halindeyken kazaya sebebiyet verebileceğini rahatlıkla öngörmesi, gerekli kontrol ve bakım yükümlüklerini yerine getirmeksizin trafiğe çıkmaması gerektiğini de öngörmesi gerektiği, bu nedenle bilinçli taksirle cezalandırılması gerektiğini vurgulandı.Mahkeme, Ayyıldız'a 'iyi hal' indirimi de uygulayarak, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayyıldız, kararla birlikte 48 gün sonra tahliye edildi.