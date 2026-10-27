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SON DAKİKA I İsrail'de gündem seçim: Oy verme işlemleri sona erdi! Sayım işlemi gerçekleştiriliyor

İsrail’de kritik oy verme işlemleri sona erdi. Sandıkların kapandığı aktarılırken, ilk gelen bilgilere göre muhalif blok Netanyahu koalisyonunu geride bıraktı. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 23:18 Son Güncelleme: 27.10.2026 23:49
SON DAKİKA I İsrail’de gündem seçim: Oy verme işlemleri sona erdi! Sayım işlemi gerçekleştiriliyor
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İsrail'de 1973'ten bu yana en yüksek katılımın gerçekleştiği seçimde oy verme işlemleri sona erdi. İlk gelen bilgilere göre muhalif blokun, Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığı aktarıldı. Öte yandan Netanyahu'nun partisinin geçtiğimiz saatlerde oy verme işlemlerinin süresinin uzatılması talebi İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından reddedilmişti. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

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23:48

İKİ ARAP LİSTESİ MECLİS'E 17 MİLLETVEKİLİ GÖNDERDİ

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.

23:31

HÜKÜMET ÇOĞUNLUĞUNA ULAŞILAMADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

23:17

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

İsrail'de oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre muhalif blok Netanyahu koalisyonunu geride bıraktı.

#İSRAİL #NETANYAHU

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SON DAKİKA I İsrail'de gündem seçim: Oy verme işlemleri sona erdi! Sayım işlemi gerçekleştiriliyor
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