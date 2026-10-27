SON DAKİKA I İsrail’de gündem seçim: Oy verme işlemleri sona erdi! Sayım işlemi gerçekleştiriliyor

İsrail'de 1973'ten bu yana en yüksek katılımın gerçekleştiği seçimde oy verme işlemleri sona erdi. İlk gelen bilgilere göre muhalif blokun, Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığı aktarıldı. Öte yandan Netanyahu'nun partisinin geçtiğimiz saatlerde oy verme işlemlerinin süresinin uzatılması talebi İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından reddedilmişti. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.
Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.
İsrail'de oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre muhalif blok Netanyahu koalisyonunu geride bıraktı.