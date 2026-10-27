SON DAKİKA I İsrail’de gündem seçim: Oy verme işlemleri sona erdi! Sayım işlemi gerçekleştiriliyor

İsrail'de 1973'ten bu yana en yüksek katılımın gerçekleştiği seçimde oy verme işlemleri sona erdi. İlk gelen bilgilere göre muhalif blokun, Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığı aktarıldı. Öte yandan Netanyahu'nun partisinin geçtiğimiz saatlerde oy verme işlemlerinin süresinin uzatılması talebi İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından reddedilmişti. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...