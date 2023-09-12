Haberler Yaşam Haberleri CHP’de skandallar bitmiyor: Karısını RTÜK üyesi yapmaya çalışan vekil!
Giriş Tarihi: 12.9.2023 20:22 Son Güncelleme: 12.9.2023 20:34

CHP’de skandallar bitmiyor: Karısını RTÜK üyesi yapmaya çalışan vekil!

Önceki dönem RTÜK Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, Meclis’te danışman olarak çalışan eşini kendisinden boşalan koltuğa getirmek için kulis çalışmalarına başladı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP’de skandallar bitmiyor: Karısını RTÜK üyesi yapmaya çalışan vekil!

Önceki dönem RTÜK Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, Meclis'te danışman olarak çalışan eşini kendisinden boşalan koltuğa getirmek için kulis çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Konuralp, birçok CHP'li vekilin ofisine giderek kendilerine yardımcı olması için çalışmalar yürütüyor. Edinilen bilgiye göre karısının RTÜK üyesi olması için çalışan Konuralp, karısının göreve gelmemesi durumunda, makam aracını sevgilisine ilaç göndermek için kullanmasıyla ismi gündeme gelen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın sevgilisi KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz'ın olmasını istediği CHP kulislerine bomba gibi düştü.

Söz konusu durumu öğrenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Konuralp'e öfkelenerek çevresindekilere bu durumun kabul edilemez olduğunu anlattığı öğrenildi. Konuralp'in parti içerisinde yakın siyasi ilişkileri olduğu Topsakal'ın Kılıçdaroğlu'nun makam aracını sevgilisinin özel işlerinde kullandığı haberine çok öfkelendiği bunu Eren Erdem'in basına yansıttığını düşünüp yakın çevresine Erdem'in tasfiye edilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa çağrısı: Milletimize sözümüz var…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, Belçika'da Japonya'ya 4-2 mağlup oldu
Türkiye bir demagog kaybetti, Amerika bir gelin kazandı
Muhaliflerin çelik iradeli adamı
Barış Yarkadaş ‘değişim’ diyen İmamoğlu’na ateş püskürdü: Liboş liboş konuşuyor
İrem Derici karakolluk oldu! Ünlü kliniği birbirine kattı
AK Parti Mansur Yavaş'ın yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştı! Ankara Halk Ekmek'teki rüşvet skandalında yeni gelişme
İftiradan da öte
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’de skandallar bitmiyor: Karısını RTÜK üyesi yapmaya çalışan vekil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA