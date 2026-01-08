Haberler Yaşam Haberleri CHP’li belediye başkan aday adayı denizde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 22:11

İzmir'in Urla ilçesinde, 45 yaşındaki Belediye Başkan aday Adayı Burak Ulamışlı elleri ve ayakları bağlı şekilde denizde ölü bulundu. Ulamışlı’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Urla ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Urla Belediye Başkan Aday Adayı olduğu öğrenilen Burak Ulamışlı'nın cansız bedeni, elleri ve ayakları tekneye bağlı halde deniz içerisinde fark edildi.

Durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulamışlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ulamışlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, cesedin tekneye bağlı halde bulunması nedeniyle cinayet ihtimali üzerinde durulurken,olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

