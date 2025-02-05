CHP’li Gaziemir Belediyesi’nden ruhsatsız firmaya ihale!

Gaziemir Belediyesi'nin vefat eden vatandaşların evlerine gönderilecek pide alımı ihalesini, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan bir firmaya verdiği iddiası tepki çekti. AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Belediye Başkanı Ünal Işık'ın bu durumu savunmasını eleştirerek, halk sağlığının tehlikeye atıldığını vurguladı.

KULAKLARIMA İNANAMADIM

Konuyla, Gaziemir Belediyesi'ne ve Başkan Işık'a tepki gösteren AK Parti meclis üyesi Uğur İnan Atmaca, kulaklarına inanamadıklarını belirterek, "İhaleye verilen teklifler değerlendirilmiş ve ihaleyi kazanan firma belli olmuş ancak çok ilginç bir şekilde ihaleyi kazanan firmanın işyeri açma ve çalışma ruhsatı yokmuş. 3 Şubat 2025 tarihli meclis birleşiminde bu konu hakkında soru önergemize, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın verdiği cevap karşısında kulaklarımıza inanamadık. Başkan Işık, bu ihalenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan bir işletmeye verilmesinde yasal bir engel olmadığını ifade etti. Gerçekten çok talihsiz bir açıklama. Bu konuda yasal engel olmadığını söyleyen kişi, Gaziemir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren işletmelere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verecek kurumun başında bulunuyor" dedi.

BİR VATANDAŞIMIZ KUMPİRDEN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Atmaca, "Çok değil daha 20 gün önce Buca İlçemizde bir yurttaşımız bir gıda satıcısında yediği iddia edilen kumpir sonrasında hastalanmış ve taburcu edildikten sonra hayatını kaybetmişti. Yine 2024 Haziran ayı içerisinde Ayrancılar beldesinden bir restoranda tüp patlaması sonucu 4 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Örnekler çoğaltılabilir, aslolan sadece iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermek de değil, gerekli denetimleri sıklıkla yapmak halk sağlığı açısından çok önem arz etmektedir. Gaziemir Belediye Başkanı makamının verdiği sorumluluk çerçevesinde hareket etseydi, o ihaleyi derhal iptal etmesi gerekirdi" dedi.

19 BİN PİDE HANGİ ŞARTLARDA ÜRETİLECEK?

Söz konusu pide alım ihalesinin halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini belirten ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın reaksiyon göstermesi gerektiğinin altını çizen AK Partili Atmaca, şu ifadeleri kullandı: "Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan firma tarafından 19 bin adet pidenin hangi şartlarda üretileceğini ve bunun hangi olumsuz sonuçlar doğurma ihtimalinin olması sebebiyle, yapılan işlemler dizisi akıllara bir çok soru işareti getirmektedir. Her fırsatta temiz geldik temiz gideceğiz, bizim dönemimizde film olmaz diyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ruhsatı olmayan her işletmeye böyle yapıcı ve şefkatli davranıyor mu? Yoksa geçen dönem olduğu gibi bu dönemde Gaziemir kaçak yapı ve kaçak hafriyat cenneti olmaya devam edecek mi? Fatih Mahallesindeki cami inşaatına gösterdiği sert reaksiyonu kaçak inşaatlara da kaçak hafriyatlara da göstermesini bekliyoruz"