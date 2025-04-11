Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek davasında hakim karşısına çıkacak

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülecek.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hakim karşısına çıkması beklenen İmamoğlu'nun Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçundan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.