Haberler Yaşam Haberleri Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek davasında hakim karşısına çıkacak
Giriş Tarihi: 11.4.2025 08:46 Son Güncelleme: 11.4.2025 08:58

Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek davasında hakim karşısına çıkacak

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 7 yıl 4 ay hapis istemli davada bugün Silivri’de hakim karşısına çıkacak.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek davasında hakim karşısına çıkacak

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülecek.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hakim karşısına çıkması beklenen İmamoğlu'nun Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçundan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek davasında hakim karşısına çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz