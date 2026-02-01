Erzurum Büyükşehir Başkanı Mehmet Sekmen ucuz suyun sırrını açıkladı: ‘’Susuzluğa karşı 850 adet gölet yaptım’’

Su fiyatları üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Sekmen, geçmişte CHP'li belediyeler tarafından dile getirilen söylemleri hatırlatarak şunları söyledi: "Birileri 'Allah'ın suyundan para alınmaz' diyordu. 'Bedava yapacağız' diyorlardı. Ama bugün gelinen noktada görüyoruz ki en ucuz su yine AK Partili belediyelerde. CHP'li belediyelerde fiyatlar üç katı, dört katı. Demek ki bu işler algıyla, sözle değil, icraatla oluyor."

"VATANDAŞIN YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ"

Erzurum'da düşük fiyat politikasının bilinçli bir sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütüldüğünü vurgulayan Sekmen, "Belediyecilik bir anlamda vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olaraktır. Bizim hedefimiz vatandaşımızınyükünü almak. Enflasyonla mücadeleye yerel yönetim olarak katkı sağlıyoruz. Ucuz su, ucuz ulaşım, ucuz gıda politikasıyla halkımızın geçimine destek oluyoruz." dedi.

GIDA VE ULAŞIMDA DA İNDİRİM

Sadece su değil, temel ihtiyaçlarda da düşük fiyat politikası uyguladıklarını söyleyen Sekmen, halk pazarları, halk ekmek ve ulaşım tarifelerine de dikkat çekti: "Halk pazarlarımızda vatandaşımıza yüzde 20 ile yüzde 45 arasında daha ucuz gıda sunuyoruz. Halk ekmekte fiyat 7,5 TL. İstanbul'da 12,5 TL, normal fırınlarda 18 liraya kadar çıkıyor. Bizde hem daha hijyenik hem daha ucuz. Ulaşımda da aynı yakıtı kullanıyoruz ama vatandaşımıza daha düşük ücretle hizmet veriyoruz."

"MALİYETLERİ DÜŞÜREREK UCUZ SU VERİYORUZ"

Ucuza su sağlamanın temelinde maliyet yönetimi olduğunu vurgulayan Sekmen, süreci şöyle özetledi: "Maliyetleri düşürerek en asgari fiyattan su vermeye çalışıyoruz. Vatandaşın bize vereceği 500 lira, 1000 lira, 2000 lirayı başka ihtiyaçlarına harcamasını istiyoruz. Özellikle kış aylarında doğalgaz ve kömür giderleri artıyor. Bu dönemlerde vatandaşa yük bindirmemek için zamları mümkün olduğunca yaz aylarına bırakıyoruz. Bu da fiilen bir destek mekanizması oluyor."

CHP'Lİ BELEDİYELERE SERT ELEŞTİRİ

Sekmen, CHP'li belediyeleri algı yönetimi yapmakla suçlayarak şu ifadeleri kullandı: "İş bilenin kılıç kuşananın. İşi bilmeyenler bu mesleği seçmemeli, bu göreve gelmemeli. Bu işin nasıl ucuza yapılacağını öğrenmeleri lazım. Yoksa gelirler palavra atarlar. O algı oluştururlar. Algıyla bu işler yürümez. Bir süre yürür gibi olur ama sonra tıkanırlar. Barajlarda su yok, şehirler susuz kalıyor. Ankara'da, Bursa'da susuzluk yaşandı. Ben olsam bu sorunları altı ayda çözerdim."

"CHP DEMEK İŞ BİLMEZLİK DEMEK"

Belediyeciliğin bir "icraat ve vizyon meselesi" olduğunu vurgulayan Sekmen, yönetim anlayışını şu sözlerle tanımladı: "Ben susuzluğa karşı 850 adet gölet yaptım. Bu iş bir aşk işi, bir sevda işi. Aşkınız yoksa proje üretemezsiniz. Bugünü değil, yarını, beş yılı, on yılı planlamak zorundasınız. Biz işimizle evliyiz. Belediyeciliği masa başında değil, sahada yapıyoruz. Ama CHP demek. İş bilmezlik demek. Çer çöp çukur demek. Yoksulluk demektir."

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SUYU ERZURUM'DA

Verilere göre Erzurum, 30,24 TL/m³ ile Türkiye'nin en ucuz su tarifesine sahip büyükşehir olurken, CHP'li Ankara'da bu rakam 140,77 TL/m³ seviyesine çıkıyor. İzmir'de ise suyun metreküp fiyatı 101 TL'nin üzerine ulaşıyor. Ortaya çıkan tablo, Türkiye genelinde su fiyatlarında siyasi yönetim farkına bağlı ciddi uçurumlar oluştuğunu gözler önüne seriyor. Sekmen, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Bizim bütün derdimiz vatandaşımıza yardımcı olmak, hayatını kolaylaştırmak. Ucuz su, ucuz gıda, ucuz ulaşım... Belediyecilik budur. Laf değil, hizmet üretmektir."