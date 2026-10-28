Erzurum’da feci kaza: Otomobil şarampole uçtu! 1 ölü, 3 ağır yaralı...

Erzurum'un Oltu ilçesinde saat 18.30 sıralarında Oltu Çevre Yolu üzerinde B.Ş. yönetimindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.Ş. (21) ile E.A.B. (15) ve Z.N.A. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılardan E.A.B., ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Diğer iki yaralının ise Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör