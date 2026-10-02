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Giriş Tarihi: 2.10.2026 22:04 Son Güncelleme: 2.10.2026 22:14

Fon krizi soruşturmasında 20 kişiye tutuklama talebi!

Fon krizi soruşturmasında gözaltındaki zanlılardan 20’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Fon krizi soruşturmasında 20 kişiye tutuklama talebi!
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Fon krizi soruşturmasında savcılık ifade işlemleri tamamlanan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etiene Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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Fon krizi soruşturmasında 20 kişiye tutuklama talebi!
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